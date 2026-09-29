У Литві готові заплатити за постійну присутність американських військ у країні

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Премʼєр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що країна готова платити за присутність американських військових на її території як гарантію безпеки.

Про це пише Bloomberg.

Премʼєр розмовляв про це з Джоном Коулом, спецпосланцем Трампа. Також він подякував адміністрації Трампа за додаткову тисячу американських військових, яких розмістили в країні.

Сінкявічюс спростував побоювання про масштабну російську військову операцію у країнах Балтії. Він заявив, що розвідники «не бачать жодного посилення ризику, але краще перестрахуватися».