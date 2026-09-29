Україна отримала боєприпаси для винищувачів F-16 від Бельгії та Іспанії

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Пресслужба Офісу президента України

Україна отримала боєприпаси до винищувачів F-16 від Бельгії та інших країн, зокрема Іспанії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Телеграмі.

Він також нагадав, що Україна за прискореною процедурою отримає три винищувачі F-16 до кінця 2027 року. Вперше про це говорив міністр оборони Бельгії Тео Франкен ще на початку червня. Франкен зазначав, що Бельгія планує передати Україні сім винищувачів F-16 до кінця року: чотири — на запчастини, три — для роботи в небі.

Бельгійський міністр також заявляв, що запропонує уряду передати Україні всі бельгійські F-16 у найближчі роки.