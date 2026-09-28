«Є нестандартні рішення». Корецький розповів, як в Україні захищатимуть дата-центри від російських атак

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Сергій Корецький / Telegram

Уряд напрацьовує комплексні рішення для захисту цифрової та критичної інфраструктури на тлі посилення російських атак на українські дата-центри.

Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький в інтервʼю ТСН.

Він наголосив, що ризики для цифрової та комунікаційної системи залишатимуться високими до завершення бойових дій. Тому, за словами Корецького, під час захисту цифрової інфраструктури держава має виходити «з найгіршого можливого сценарію».

Він підтвердив, що захист дата-центрів і мобільного зв’язку вже обговорювали на засіданні Ставки верховного головнокомандувача. Уряд розробляє комплексні та гнучкі підходи і вже має «нестандартні» рішення, щоб ворог не зміг позбавити країну зв’язку.

Зокрема, окремі сервіси та бази даних можуть перенести під землю, дублювати в хмарних сховищах і розміщувати за кордоном.

«Щось має бути під землею, щось повинно бути в «хмарі», щось повинно бути за кордоном, щось повинно бути мікс, а щось — все три одночасно. Тому єдиного правила немає, але те, що треба виходити з найгіршого сценарію і саме так мислити та готувати себе, — це факт», — підсумував голова уряду.

Загалом, за словами Корецького, Україна зустрічає цю зиму краще підготовленою, ніж торік. Попри певні відставання, він вважає, що військові адміністрації, голови громад і міст, державні компанії та міністерства зробили «великий пласт роботи».

Корецький зазначив, що цього року вдалося збудувати більше генеруючих потужностей, посилити захист критичної інфраструктури, забезпечити обʼєкти додатковим резервним живленням, збільшити запаси обладнання і кількість ремонтних бригад.

Утім, каже Корецький, і ворог вдосконалився, застосовуючи реактивні «Шахеди» і накопичуючи балістику.

«Легко точно не буде, але в нас немає іншого варіанту, ніж вистояти», — наголосив премʼєр.