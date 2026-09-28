Генерал Дмитро Волошин розповів, чому так і не очолив Обʼєднані сили швидкого реагування

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Десантно-штурмові війська ЗСУ

Командир 8 корпусу Десантно-штурмових військ, бригадний генерал Дмитро Волошин так і не очолив Обʼєднані сили швидкого реагування, указ про створення яких президент Володимир Зеленський підписав ще в липні.

Про це сам Волошин розповів в інтервʼю BBC.

«Мій статус у цьому процесі незмінний — я до нього не маю ніякого відношення, як і не мав до цього. Бо я був і залишаюсь командиром 8 корпусу Десантно-штурмових військ, весь час, мене ні разу не увільняли з посади, не переміщували», — зазначив він.

За словами генерала, певний час він намагався трохи втягнутися у формування командування цього роду військ, допоки не змінилось військово-політичне керівництво держави: «Плюс змінилися деякі тенденції на полі бою, все це потягнуло зміни щодо моєї кандидатури на цій посаді».

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи у нового головкома Михайла Драпатого інакше бачення доцільності створення і застосування штурмових військ, ніж у його попередника Олександра Сирського, Волошин зазначив: завдання, які поклали на нього ще за Сирського щодо формування нового роду військ, за генерала Драпатого продовжували виконуватись, їх ніхто не змінював.

«Якщо в державі військово-політичне керівництво визначило, що ці війська повинні бути і мені треба було цим займатися, то я, як нормальна військова людина, виконував наказ і робив те, що від мене залежало. Коли мені сказали, що все, не треба більше цим займатися, то я повернувся до виконання штатних обовʼязків», — розповів він.

Волошин також заперечив інформацію УП про те, що начебто планував призначити вихідців з десантних військ на 80% командних посад у штурмовиків. За його словами, в планах було менш як 20%.