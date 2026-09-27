Ексголова Нацбанку і віцепрем’єр часів Януковича Арбузов став депутатом Держдуми РФ

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Гонтар Володимир / УНІАН

Під час виборів до Держдуми РФ, які проходили 18—20 вересня, депутатський мандат отримав колишній голова Національного банку України за часів президентства Віктора Януковича — Сергій Арбузов. Він увійшов до фракції партії «Справедлива Росія».

Про це стало відомо з допису заступника лідера фракції Руслана Татаринова.

Вітаючи однопартійців з отриманням мандатів у Держдумі IX скликання, Татаринов назвав Арбузова політиком, який «не підтримав режим Зеленського в Україні».

Хто такий Арбузов

Сергій Арбузов очолював НБУ у 2010–2012 роках. З кінця 2012-го до початку 2014-го обіймав посаду першого віцепремʼєр-міністра України в уряді Миколи Азарова. А після відставки Азарова з кінця січня до кінця лютого 2014 року виконував обовʼязки премʼєр-міністра України.

Після Революції гідності він втік з України, а у квітні 2014 року генпрокуратура порушила проти нього кримінальну справу за підозрою в розкраданні майна. У квітні 2025 року Володимир Зеленський увів проти Арбузова санкції.