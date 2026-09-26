Екснардепу Новинському надали громадянство Сербії. В Україні його розшукують за підозрою в держзраді
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Український бізнесмен та екснардеп Вадим Новинський отримав громадянство Сербії. В Україні його оголошено в розшук за підозрою в державній зраді.
Про це повідомив європейський портал «Радіо Свобода».
Йому надали громадянство за прискореною процедурою в межах закону, який дозволяє це, якщо «це вигідно в інтересах держави».
Від початку повномасштабної війни сербські паспорти отримали понад 300 громадян Росії. Серед них є навіть ті, хто перебуває під санкціями.
Що передувало
Новинський виїхав з України незадовго до повномасштабного вторгнення й остаточно залишив країну в червні 2022 року. У липні того ж року він склав депутатський мандат, а в грудні РНБО ввела санкції проти нього.
У січні 2025 року Новинському заочно оголосили про підозру в держзраді. Слідство вважає, що він був на прямому звʼязку з патріархом РПЦ Кирилом (Володимиром Гундяєвим) і поширював кремлівську пропаганду в підпорядкованих йому релігійних громадах країн ЄС.
У червні того ж року йому повідомили про ще одну підозру — в несплаті 4 мільярдів гривень податків. У вересні його заочно заарештували.
У березні 2026 року Новинський у своєму інтервʼю заявив, що «найважливішою умовою безпеки України» є дружні відносини з РФ.