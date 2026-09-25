Уряд призначив нового тимчасового керівника Податкової служби

Новини

Академія фінансового моніторингу

Кабмін призначив Юрія Конюшенка першим заступником голови Державної податкової служби й тимчасово доручив йому керувати відомством.

Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Він зазначив, що перед новим очільником ДПС стоять такі завдання: забезпечити злагоджену безперебійну роботу відомства, виконати плани надходжень до державного бюджету, вдосконалити та спростити адміністрування податків, покращити взаємодію з бізнесом і відкрити діалог з платниками.

Конюшенко працював у Секретаріаті Кабміну з 2015 року, де займався питаннями бюджетно-податкової та митної політики. У 2020 році перейшов до Міністерства фінансів, де працював директором департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи.