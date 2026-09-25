Найбільше металургійне підприємство в Україні «АрселорМіттал Кривий Ріг» припиняє роботу після російських атак
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Альохін Дмитро / УНІАН
Компанія «АрселорМіттал» після серії російських ракетних ударів не відновлюватиме роботу свого українського підприємства у Кривому Розі до закінчення війни.
Про це йдеться в офіційній заяві компанії.
Там сказано, що за останні пʼять тижнів росіяни чотири рази вдарили ракетами по підприємству, зокрема 16 серпня. Від цих атак загинули п’ятеро працівників і 17 постраждали, а виробничі потужності зазнали значних пошкоджень.
За словами гендиректора «АрселорМіттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо, компанія більше не може безпечно експлуатувати криворізький завод.
«Ми обговорюємо майбутнє заводу з урядом України й зосередимося на збереженні інфраструктури, щоб коли нарешті настане мир, залишалися можливості для відновлення виробництва», — зазначив Лонгобардо.
Загалом материнська компанія «АрселорМіттал» оцінює втрату вартості активів свого підприємства у Кривому Розі приблизно в мільярд доларів.
- «АрселорМіттал Кривий Ріг» (колишня «Криворіжсталь») — це найбільше підприємство гірничо-металургійного комплексу України, яке має повний виробничий цикл —від видобутку залізної руди до виготовлення готового прокату.