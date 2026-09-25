Південна Корея дорікнула Україні за розголошення інформації про повернення полонених з КНДР

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Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що Україна порушила угоду про нерозголошення, коли оприлюднила інформацію про передачу країні двох північнокорейських військовополонених.

Про це він написав в Х.

Політик наголосив, що питання репатріації північнокорейських військовополонених до Південної Кореї — надзвичайно чутливе і суттєво впливає на дипломатію, безпеку і ситуацію на Корейському півострові.

«Ті, хто не зважає на те, якими будуть міжкорейські відносини, чи загине хтось і чи буде завдано шкоди національним інтересам, а заради демонстрації власних досягнень неодмінно розтрубив би про повернення полонених на весь світ, не лише не розуміють наших зусиль провести все непублічно, але й, мабуть, дивуються, що взагалі тут є якась проблема», — зазначив Лі Чже Мьон.

Він розповів, що і серед представників влади були ті, хто пропонував публічно оголосити про повернення північнокорейських полонених до Південної Кореї, адже це допомогло б відновити рейтинги. Однак з огляду на численні проблеми, які могло спричинити оприлюднення, цей факт вирішили залишити непублічним.

«Не знаю, які обставини змусили українську сторону порушити домовленість про нерозголошення й оприлюднити цю інформацію, але дуже шкода, що так сталося», — додав президент.