Лукашенко помилував ще 15 засуджених. Більшість з них — політвʼязні
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 15 засуджених.
Про це йдеться в заяві на сайті самопроголошеного президента.
Зазначається, що серед помилуваних 13 людей були засуджені «за злочини екстремістського спрямування». Більшість з них — жінки, їх десять.
У пресслужбі Лукашенка додають, що усі засуджені «подали клопотання про помилування, визнали свою провину, розкаялися у скоєному, а також пообіцяли вести законослухняний спосіб життя».
- У березні 2026 року Лукашенко вже помилував 250 політичних в’язнів, засуджених за «екстремістськими» статтями. Це сталося після того, як США скасували санкції щодо низки білоруських державних установ і компаній. Ще 32 засуджених Лукашенко помилував «з міркувань гуманізму» до Дня незалежності Білорусі у липні.