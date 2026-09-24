Генпрокуратура Словаччини підтвердила, що колишній уряд законно передав Україні винищувачі МіГ-29 у 2023 році
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Wikipedia
Генеральна прокуратура Словаччини остаточно підтвердила законність припинення кримінального провадження щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29 і зенітно-ракетних комплексів «Куб» у березні 2023 року.
Про це повідомило медіа Aktuality.
У 2024 році Міністерство оборони Словаччини порушило кримінальну справу проти колишнього виконувача обовʼязків премʼєра-міністра країни Едуарда Гегера та ексміністра оборони Ярослава Надя через нібито незаконну передачу військової допомоги Україні. Їх звинуватили у диверсії, перевищенні службових повноважень і зловживаннях службовими обовʼязками при розпорядженні чужим майном.
Слідчий спеціальної групи «Дарца», яку в листопаді 2024 року створив міністр внутрішніх справ країни Матуш Шутай Ешток, ще восени минулого року припинив кримінальне переслідування. Згодом цей крок схвалила також обласна прокуратура в Братиславі. Міністерство оборони подало скаргу на це рішення, але не досягло успіху.
- 23 березня 2023 року Словаччина передала Україні перші чотири МіГ-29 зі свого арсеналу. Наступного місяця Словаччина передала Україні ще девʼять своїх винищувачів. На додаток до МіГ-29 Україні тоді передали частину зенітно-ракетних комплексів «Куб» радянського виробництва.