Активісти кажуть, що на Теремках вирубали всі дерева в частині парку. А телеграм-канали синхронно публікують матеріали проти протестів

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hromadske.ua

У мікрорайоні Теремки в Києві продовжують роботи з будівництва тепломагістралі. У ніч проти 24 вересня в одній з частин парку зрізали всі дерева.

Про це hromadske розповіла учасниця мітингів проти вирубки дерев Наталя Чернишова.

За її словами, у цій частині парку залишалося близько 30 живих дерев — дуби, граби, старі груші та яблуні заввишки 10—12 метрів. Раніше «Київзеленбуд» кронував їх, і вони почали пускати молоді гілки. Вона наголошує: якби для тепломережі проклали альтернативний маршрут, дерева можна було б зберегти.

«Сьогодні вночі вони зрізали всі дерева. І коли вийшли зранку мешканці на прогулянку, підійшли до парку, то побачили, що жодного дерева не залишилось. Одна з мешканок підлізла під паркан і побачила, що там просто пустир. Працює техніка, вивозить родючий ґрунт з території парку. […] КМДА обманювала киян про те, що тут буде парк. Тепер ми взагалі не впевнені, що в нього ще є шанс для відновлення», — зазначила Чернишова.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко каже, що звернувся до поліції, щоб вона надала правову оцінку подіям, коли на Теремках працівники Муніципальної охорони силою розганяли протестувальників.

Кличко додав, що Департамент муніципальної безпеки КМДА теж має провести внутрішню перевірку КО «Муніципальна охорона».

Паралельно з цим низка медіа і телеграм-каналів синхронно почали публікувати відео з місцевими жителями, які виступають проти блокування будівництва теплотраси. У цих постах особливий акцент роблять на тому, що в деяких квартирах на Теремках минулої зими температура впала до 0–4°C і що новий трубопровід забезпечить резервне опалення для 183 житлових будинків, трьох медичних закладів та 18 шкіл і дитячих садків у разі чергового збою в роботі ТЕЦ-5.

Водночас аргументи протестувальників у таких публікаціях були практично відсутні, занепокоєння місцевих жителів фактом вирубки дерев майже не згадується. Фактично ці ресурси намагаються представити протести переважно як перешкоду для безпеки зимового опалення, а не як опозицію до обраного маршруту та його впливу на навколишнє середовище.

«Бабель» підрахував, що лише за півтора дня (22—23 вересня) такі публікації сумарно зібрали понад 655,2 тисячі переглядів.

Що відбувається на Теремках

8 серпня жителі мікрорайону Теремки в Києві вийшли на протести через масову вирубку дерев у лісосмузі — це робили, щоб прокласти резервну тепломережу для житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2.

Для будівництва магістралі місцева влада обрала маршрут через лісосмугу, а для цього планували вирубати сотні дерев, частині з яких вже понад сто років. Місцеві жителі наполягали, що маршрут можна змінити та зменшити кількість дерев, які доведеться зрубати. За словами активістів, під час робіт уже знищили понад половину лісосмуги.

Після протестів роботи призупинили, активісти та міська влада домовились шукати альтернативний маршрут для тепломережі.

21 вересня на Теремки повернулась техніка. Жителі знову вийшли на протести, хоч місцева влада і переконувала, що не планує рубати дерева. Того дня на місці активно працювали поліція і Муніципальна охорона, співробітники якої силоміць виносили протестувальників з будмайданчика. У КМДА після цього заявили, що влада «оптимізувала» проєкт теплотраси на Теремках, щоб зберегти дерева, а протести начебто загрожують теплопостачанню мікрорайону.