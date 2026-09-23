Bloomberg: Фрідман не знав, що Євросоюз зніме з нього санкції
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Російського олігарха Михайла Фрідмана здивувало те, що з нього зняли санкції Євросоюзу. До цього він тривалий час обурювався через обмеження, однак згодом «втратив надію» на їхнє скасування.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Співрозмовники журналістів сказали, що Фрідман несподівано скористався зусиллями іншого російського олігарха — Алішера Усманова, який намагався зняти з себе санкції. Водночас для Усманова важливу роль відіграли його «складні зв’язки» з лідерами Узбекистану та Азербайджану — Шавкатом Мірзійоєвим та Ільхамом Алієвим.
За словами кількох учасників закритих зустрічей, Путін неодноразово казав російським олігархам, що особисті санкції його не турбують і що вони мають самостійно шукати вихід із ситуації. Усманов, якого не вважають одним із найближчих соратників Путіна, схоже, скористався цією порадою, додає Bloomberg.
- Напередодні Європейський Союз продовжив персональні санкції проти Росії на 36 місяців — до 22 вересня 2029 року. Водночас ЄС вирішив зняти санкції з «деяких людей», чиїх імен не вказують. Джерела «Бабеля» в дипломатичних колах підтвердили, що санкції зняли з російських бізнесменів Алішера Усманова і Михайла Фрідмана.