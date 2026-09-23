Рубіо заявив, що США запросили Путіна на саміт G20 у Маямі — там буде і Зеленський
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- Христина Піцуряк
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Getty Images / «Бабель»
США запросили Володимира Путіна на саміт «Великої двадцятки» G20, що має відбутися у Маямі 14-15 грудня.
Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, пише Sky News.
Рубіо також сподівається, що Путін прийме пропозицію, оскільки на цьому саміті він зможе поговорити з президентом США Дональдом Трампом. Востаннє вони зустрічалися у серпні 2025 року в Анкориджі на Алясці.
- 22 вересня Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до Кремля, писало, що Путін, найімовірніше, пропустить саміт G20. Натомість він уперше за девʼять років відвідає форум Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Китаї у листопаді.
- 12 вересня президент України Володимир Зеленський казав, що може зустрітися з Путіним на зустрічі G20 у Маямі у грудні, якщо той приїде. Він зазначав: немає значення, що саме він скаже Путіну або що той скаже йому, а «матиме значення лише результат».