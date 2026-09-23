Рубіо заявив, що США запросили Путіна на саміт G20 у Маямі — там буде і Зеленський

Новини

Getty Images / «Бабель»

США запросили Володимира Путіна на саміт «Великої двадцятки» G20, що має відбутися у Маямі 14-15 грудня.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, пише Sky News.

Рубіо також сподівається, що Путін прийме пропозицію, оскільки на цьому саміті він зможе поговорити з президентом США Дональдом Трампом. Востаннє вони зустрічалися у серпні 2025 року в Анкориджі на Алясці.