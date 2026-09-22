Bloomberg: Путіна не буде на саміті G20 у Маямі, де Зеленський закликав зустрітися

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Путін, найімовірніше, пропустить саміт «Великої двадцятки» (G20) у Маямі, який відбудеться 14—15 грудня. Натомість уперше за девʼять років відвідає форум Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Китаї у листопаді.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до Кремля.

За словами співрозмовників медіа, ймовірність участі Путіна в саміті G20 у Флориді разом із Дональдом Трампом наразі «дуже мала». Речник Кремля Дмитрій Пєсков не відповів на запит видання про коментар.

Bloomberg зазначає, що російська сторона не очікує прогресу в переговорах щодо угоди про припинення війни до саміту G20 і дедалі більше розчаровується в посланцях Трампа Стіві Віткоффі та Джареді Кушнері.