У буферній зоні між Північною та Південною Кореями стався вибух — постраждали троє військових

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У буферній зоні між Північною та Південною Кореями через вибух постраждали троє південнокорейських військовослужбовців.

Про це пише Associated Press.

Як повідомили в Міністерстві оборони Південної Кореї, наразі невідомо, що спричинило вибух. Вибух стався під час операції поблизу лінії розмежування в західній частині демілітаризованої зони. Трьох поранених військовослужбовців доправили з місця події гелікоптерами.

Південнокорейські чиновники не повідомили, чи міг вибух бути спричинений міною, встановленою Північною Кореєю. Водночас останніми місяцями КНДР встановила додаткові міни, протитанкові загородження та інші укріплення на тлі погіршення відносин із Південною Кореєю.

Демілітаризована зона між Південною та Північною Кореями простягається на 248 км. Це один із найбільш озброєних кордонів у світі, адже там встановлено близько 2 млн мін, а на території є паркани з колючого дроту та протитанкові загородження. Медіа повідомляли, що лише в серпні північнокорейські військові понад 20 разів перетинали лінію розмежування.

Відносини між КНДР і Південною Кореєю

Протистояння між Північною та Південною Кореями триває з середини XX століття після поділу Корейського півострова за підсумками Другої світової війни. Після Корейської війни 1950—1953 років країни так і не підписали мирний договір — формально вони досі перебувають у стані війни.

Між державами проходить демілітаризована зона. При цьому країни розвиваються по-різному: Південна Корея — як демократична країна, тоді як КНДР залишається закритою авторитарною державою.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин неодноразово відмовлявся від воззʼєднання, називаючи Південну Корею найбільш ворожою державою.

У травні 2026 року Північна Корея внесла зміни до Конституції та вперше формально визначила свої кордони як такі, що межують із Південною Кореєю. З документа прибрали всі згадки про можливе обʼєднання двох держав.