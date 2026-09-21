У Києві на Теремках відновилися протести — місцеві кажуть, що, попри обіцянки влади, мають вирубати близько 600 дерев

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У Києві на Теремках знову почали вирубувати лісосмугу — попри те що 11 вересня в КМДА обіцяли оптимізувати проєкт будівництва тепломережі та вирубати не більше як 10 дерев. На місце приїхали правоохоронці, одна із жительок району каже, що вирубати планують близько 600 дерев.

Про це повідомляє «Суспільне».

Правоохоронці оточили територію, огороджену парканом. Будівельники зварюють металеві конструкції, щоб звести паркан і не допускати туди жителів. Місцеві додають, що роботи ведуть без належних документів.

Оновлено о 14:06. У КМДА заявили, що на місці не вирубують дерев, — там тривають будівельно-монтажні роботи для прокладання резервної теплотраси.

На місці наразі проводять лише земляні роботи: екскаватори риють траншею, а навколо будівельного майданчика встановлюють паркан. У КМДА уточнили, що теплотрасу прокладають за оптимізованим варіантом.

Що передувало

8 серпня жителі мікрорайону Теремки в Києві вийшли на протести через масову вирубку дерев у лісосмузі — це робили, щоб прокласти резервну тепломережу для житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2.

Для будівництва магістралі місцева влада обрала маршрут через лісосмугу, а для цього планували вирубати сотні дерев, частині з яких вже понад сто років. Місцеві жителі наполягали, що маршрут можна змінити і зменшити кількість дерев, які доведеться зрубати. За словами активістів, під час робіт уже знищили понад половину лісосмуги.

Після протестів роботи призупинили, активісти та міська влада домовились шукати альтернативний маршрут для тепломережі.