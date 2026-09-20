Польща встановить понад тисячу сирен на східному кордоні з Україною
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Польща посилює цивільний захист уздовж східного кордону та встановить понад 1 000 автоматизованих сирен.
Про це заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кєрвінський у Любліні, передає «Польське радіо».
За словами міністра, Росія змінила тактику, і російські ракети та реактивні безпілотники дедалі частіше атакують обʼєкти поблизу польсько-українського кордону.
На початку 2024 року в регіоні було близько 30 сирен, які можна було активувати дистанційно. Зараз їх майже 350, а після розширення мережі кількість автоматизованих сирен перевищить 1 000.
Польська прикордонна служба також розробила план дій у разі виявлення тунелів під кордоном. Країна посилила співпрацю з агентством ЄС Frontex, тестує георадари та закуповує обладнання для виявлення підземних порожнин.
- Рішення посилити систему оповіщення ухвалили на тлі російських ударів поблизу польського кордону. 13 вересня російська атака на Волинь пошкодила АЗС біля пункту пропуску «Ягодин», а також локомотив неподалік кордону з Польщею.