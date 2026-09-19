Трамп заявив, що його син поверне гроші російському бізнесмену за весільну вечірку

Новини

donaldjtrumpjr / Instagram

Президент США Дональд Трамп заявив, що його син поверне кошти за весільну вечірку на Багамах, яку сплатив російський бізнесмен Умар Кремльов.

Про це пише Reuters.

Трамп-молодший на запитання батька відповів, що він уже повертає борг. Людина, близька до оточення Трампа, підтвердила, що син президента США планував повернути кошти Кремльову.

До цього дружина Трампа-молодшого написала, що Кремльов — це друг родини, який зробив «надзвичайно щедрий весільний подарунок». Також вона ще раз наголосила, що він оплатив лише дві вечірки після весілля.

Що передувало

Весілля Трампа-молодшого відбулось наприкінці травня. 14 вересня організація ProPublica випустила розслідування, в якому зʼясувала, що святкування частково фінансував російський олігарх Умар Кремльов, близький до Володимира Путіна. Зокрема, він оплатив оренду одного з приватних островів, де проходив прийом і де спали гості. Він також заплатив за феєрверк, а його команда допомагала спланувати весілля.

Сам президент Трамп після цього заявив у коментарі Axios, що він «поняття не має, хто такий Умар, ніколи про нього не чув, і він не оплачував весілля Дона та Беттіни, яке відбулося зовсім в іншому місці й в інший день».

«Це була “вечірка після весілля”, організована на їхню честь. Нічого особливого! Я не був присутній на цій вечірці», — додав він.

Після цього демократ у Палаті представників США Роберт Гарсія розпочав розслідування фінансових зв’язків Дональда Трампа — молодшого з російським бізнесменом Умаром Кремльовим.