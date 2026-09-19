Президент Трамп підписав законопроєкт про «пекельні санкції» проти РФ та Ірану
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Getty Images / «Бабель»
Президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт про «пекельні санкції» проти РФ та Ірану, який розробив покійний сенатор Ліндсі Грем.
Про це повідомили в Білому домі
17 вересня Палата представників США підтримала цей законпроєкт — за було 262 голоси, проти — 159. Потім Палата передала цей документ Трампу на підписання.
Законопроєкт передбачає 100-відсоткові мита для пʼятьох найбільших імпортерів російської нафти й газу та країн, які допомагають Москві обходити санкції, — зокрема, Китаю, Індії та Туреччини. Також він пропонує посилити санкції проти російських військових та іноземних постачальників.
- Законопроєкт про «пекельні санкції» проти Росії розробив сенатор Ліндсі Грем — один із найпослідовніших прихильників України. 11 липня він раптово помер після повернення з поїздки до України.
- Через кілька годин після прощання із сенатором Ліндсі Гремом 29 липня законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану пройшов перше процедурне голосування в Сенаті США. А 7 серпня за нього проголосували 86 сенаторів, 11 висловилися проти.