Президент Трамп підписав законопроєкт про «пекельні санкції» проти РФ та Ірану

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Getty Images / «Бабель»

Президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт про «пекельні санкції» проти РФ та Ірану, який розробив покійний сенатор Ліндсі Грем.

Про це повідомили в Білому домі

17 вересня Палата представників США підтримала цей законпроєкт — за було 262 голоси, проти — 159. Потім Палата передала цей документ Трампу на підписання.

Законопроєкт передбачає 100-відсоткові мита для пʼятьох найбільших імпортерів російської нафти й газу та країн, які допомагають Москві обходити санкції, — зокрема, Китаю, Індії та Туреччини. Також він пропонує посилити санкції проти російських військових та іноземних постачальників.