Українську діячку та тещу двох лідерів ОУН Марію Федак перепоховали у Львові
- Автор:
- Ольга Березюк
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У Львові перепоховали Марію Федак — діячку українського жіночого та просвітницького руху, а також тещу двох лідерів ОУН — Андрія Мельника і Євгена Коновальця.
Про це повідомив голова львівської ОДА Максим Козицький.
Марія Федак була активною учасницею українського жіночого руху, займалася благодійністю, підтримувала студентську молодь та українське громадське життя. Разом із чоловіком, адвокатом, громадським діячем і меценатом Степаном Федаком вони виховали вісьмох дітей.
Їхні доньки Ольга і Софія стали дружинами Євгена Коновальця та Андрія Мельника. А Марія Федак була важливою постаттю українського громадського і просвітницького руху свого часу.
Через загрозу радянських репресій їй довелося залишити Україну. Померла в Люксембурзі.
- Наприкінці травня на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом перепоховали лідера ОУН, полковника Армії УНР Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник. А в серпні там же перепоховали іншого лідера Організації українських націоналістів — Євгена Коновальця.