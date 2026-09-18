Навроцький написав, що Польща може віддати територію. Туск розкритикував його і попросив видалити допис

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У Польщі спалахнула публічна суперечка між президентом і премʼєр-міністром. Дискусію спричинила заява Кароля Навроцького про те, що поляки нібито можуть втратити і віддати свою територію.

Таку заяву він зробив 17 вересня — у день, коли 1939 року Радянський Союз розпочав вторгнення до Польщі, внаслідок чого країна втратила Східні креси (теперішні території України, Білорусі і Литви).

«Ми — народ, який може втратити територію, але ніколи не втратить душу; ми можемо віддати територію, але ніколи не віддамо нашу Батьківщину», — опублікувала слова Навроцького канцелярія президента в соцмережі Х.

У відповідь премʼєр Дональд Туск закликав президента видалити цей допис і написав: «Ми не збираємося віддавати ані клаптика нашої території».

Під час виступу в парламенті вчора Туск також наголосив, що Росія планує здійснити «гібридні» атаки за допомогою безпілотників і ракет проти країн, які підтримують Україну. Він послався на інформацію від спецслужб.

«Ці потенційні удари матимуть так званий випадковий характер і будуть спрямовані на те, щоб паралізувати або принаймні послабити рішучість країн НАТО задіяти відповідні положення Альянсу в разі агресії проти одного з його членів», — заявив Туск.

За його словами, такі атаки з боку Росії можуть збігтися в часі з «політичними змінами в деяких європейських країнах, в результаті яких до влади прийдуть сили, які прикриваються благородними гаслами про мир», але насправді закликають «до повної капітуляції України».