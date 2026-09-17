Зеленський підписав закон, який посилює відповідальність за роботу шахрайських кол-центрів

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Національна поліція

Президент Володимир Зеленський підписав закон про боротьбу із шахрайськими кол-центрами.

Про це йдеться в картці законопроєкту, опублікованій на сайті Офісу президента.

Документ пропонує доповнити Кримінальний кодекс новою статтею — «Електронно-комунікаційне шахрайство».

У пояснювальній записці зазначають, що за таку діяльність передбачене увʼязнення від трьох до восьми років, а якщо вона вчинена повторно — 5—10 років увʼязнення. Під час воєнного стану за діяльність передбачається ув’язнення від 7 до 12 років.

Окремо пропонують карати за створення та керівництво шахрайськими організаціями — 7—12 років ув’язнення з конфіскацією майна. За участь у них — 5—10 років.

Водночас учасника шахрайської організації можуть звільнити від відповідальності, якщо він сам повідомить про неї та допоможе її викрити до оголошення підозри. Для організаторів і керівників це не діятиме.

12 серпня в поліції повідомили, що провели 411 обшуків та припинили діяльність 94 шахрайських кол-центрів. У приміщеннях поліцейські виявили 1 794 повністю обладнані робочі місця.

Також нещодавно стало відомо про спецоперацію НАБУ та САП під назвою «Карфаген» про «кришування» мережі шахрайських кол-центрів, яке організував посадовець Офісу генпрокурора.