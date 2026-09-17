Українські дрони атакували три військових літаки та три гелікоптери росіян на аеродромі «Ростов-Центральний»
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Служба безпеки України у ніч на 17 вересня уразила три військових літаки та три гелікоптери росіян на аеродромі «Ростов-Центральний», також під атакою був Ярославський НПЗ.
Про це повідомила СБУу телеграмі.
Дрони вдарили по військово-транспортному літаку Ан-12; двох військово-транспортних літакпх Ан-26 та трьох вертольотах. На місці, де стоять літаки, виникла пожежа з вторинною детонацією.
Також на заводі «Славнафта-ЯНОС» у Ярославській області зафіксували ураження і пожежу на установці первинної переробки нафти АВТ-3, уточнили у Генштабі.
- НПЗ «Славнафта-ЯНОС» — один з найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його потужність переробки становить приблизно 15 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне та інші нафтопродукти. По ньому українські військові били вже не раз, востаннє — 28 серпня.