Палата представників США ухвалила законопроєкт про нові санкції проти Росії. Тепер документ має підписати Трамп

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Палата представників США ухвалила законопроєкт про масштабні санкції проти Росії.

Про це пише CNN.

За було 262 голоси, проти — 159. Тепер цей документ ще має підписати президент США Дональд Трамп. Як написав журналіст Остан Яриш, це перший проукраїнський законопроєкт, який Конгрес повністю ухвалив за останні два роки. Серед тих, хто голосував — 203 республіканці, 58 демократів і один незалежний.

Законопроєкт дає Дональду Трампу повноваження вводити мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії. Також він пропонує посилити санкції проти російських військових та іноземних постачальників, ще більше тиснути на тіньовий флот РФ і ввести санкції за викрадення українських дітей.