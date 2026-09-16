Лукашенко звільнив 25 політв’язнів після переговорів зі США — Вашингтон натомість зніме санкції з двох білоруських компаній

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John Coale / X

Білорусь звільнила 25 політв’язнів в обмін на послаблення санкцій США. Натомість Сполучені Штати погодилися скасувати санкції щодо двох білоруських компаній.

Про це написав спецпосланець США Джон Коул у соцмережі X.

Коул уточнив, що робота над звільненням політвʼязнів триватиме. Компанії, які планують виключити зі санкційного списку США, — «Лакокраска», виробник фарб і промислових покриттів, і «Беллесбумпром» — державний промисловий концерн, який об’єднує підприємства лісової, целюлозно-паперової та деревообробної галузей.

Санкції США проти «Лакокраски» діяли з 2008 року, а проти «Беллесбумпрому» — з 2023-го.

John Coale / X

Білоруська правозахисна група «Вясна» повідомила, що родичів деяких ув’язнених сповістили, що вони можуть зустрітися зі своїми близькими у виправних колоніях вранці 16 вересня. Однак наразі списку звільнених людей немає.

Коул зустрівся з Олександром Лукашенком у Мінську 15 вересня. Він пообіцяв самопроголошеному президенту Білорусі домогтися від американських банків повернути десятки мільйони доларів заморожених білоруських активів.