Лукашенко звільнив 25 політв’язнів після переговорів зі США — Вашингтон натомість зніме санкції з двох білоруських компаній
- Автор:
- Христина Піцуряк
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John Coale / X
Білорусь звільнила 25 політв’язнів в обмін на послаблення санкцій США. Натомість Сполучені Штати погодилися скасувати санкції щодо двох білоруських компаній.
Про це написав спецпосланець США Джон Коул у соцмережі X.
Коул уточнив, що робота над звільненням політвʼязнів триватиме. Компанії, які планують виключити зі санкційного списку США, — «Лакокраска», виробник фарб і промислових покриттів, і «Беллесбумпром» — державний промисловий концерн, який об’єднує підприємства лісової, целюлозно-паперової та деревообробної галузей.
Санкції США проти «Лакокраски» діяли з 2008 року, а проти «Беллесбумпрому» — з 2023-го.
Білоруська правозахисна група «Вясна» повідомила, що родичів деяких ув’язнених сповістили, що вони можуть зустрітися зі своїми близькими у виправних колоніях вранці 16 вересня. Однак наразі списку звільнених людей немає.
Коул зустрівся з Олександром Лукашенком у Мінську 15 вересня. Він пообіцяв самопроголошеному президенту Білорусі домогтися від американських банків повернути десятки мільйони доларів заморожених білоруських активів.
- Це не перший раунд переговорів між США та Білоруссю. Зусилля, спрямовані на звільнення політвʼязнів, тривають з 2025 року. Зокрема, у березні на свободу вийшли 250 людей: 235 звільнених залишилися в Білорусі, 15 — депортували з країни. 13 грудня 2025 року Олександр Лукашенко помилував 123 увʼязнених громадян різних країн. Більшість прибули до України.