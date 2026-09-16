Голова «Укрпошти» Смілянський подав позов проти Національного банку

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Facebook / Igor Smelyansky

Адвокати генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського подали позов проти Національного банку України та вимагають скасувати рішення про його звільнення у звʼязку з професійною непридатністю.

Про це Смілянський написав у фейсбуку.

«Я впевнений у своїй позиції й готовий довести її в суді. Вважаю рішення щодо мене незаконним та упередженим. І дуже хочу почути аргументи, чому до керівника Укрпошти застосували підхід, якого не застосовували до керівників інших діючих банків та фінансових установ навіть після в рази більших штрафів, ніж в Укрпошти, і доведених самим НБУ мільярдів гривень обналу коштів», — написав він.

Смілянський додав, що позов поданий особисто від нього, а не від «Укрпошти».

Що передувало

Між «Укрпоштою» і Національним банком триває конфлікт через бажання «Укрпошти» отримати банківську ліцензію. Упродовж 2024—2026 років «Укрпошта» чотири рази отримувала штрафи від Нацбанку — їхня загальна сума перевищує 20 мільйонів гривень.

У березні 2026 року Нацбанк поставив під сумнів професійну компетентність Смілянського. Тоді той заявив, що «НБУ не вперше втрачає береги та будь-які ознаки неупередженості».

23 червня НБУ визнав Смілянського профнепридатним і рекомендував відсторонити його, бо в «Укрпошті» роками були проблеми з ризиками, фінмоніторингом і роботою на платіжному ринку. Там вважають, що йому бракує досвіду, щоб керувати фінансовими послугами компанії. Сам Смілянський називав це рішення політично вмотивованим.