«Майже щодня під обстрілами»: Анджеліна Джолі розповіла про поїздку до Харкова наприкінці серпня

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angelinajolie / Instagram

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі, яка наприкінці серпня відвідала кілька міст України, розповіла про свій візит до Харкова. Вона додала, що місто «майже щодня під обстрілами», тому деякі школи працюють на станціях метро.

Про це вона написала на своїй сторінці в інстаграмі.

За її словами, вони побували в підземному тренувальному клубі на Північній Салтівці. Джолі також відвідала художню студію Aza Nizi Maza, що стала підземною з 2022 року через російські обстріли.

Вона поговорила з жінками, які самі виховують дітей і чекають на повернення своїх чоловіків із російського полону.

Також Джолі вшанувала пам’ять Олексія Юкова — засновника групи «Плацдарм», яка займалася пошуком, ідентифікацією та поверненням тіл загиблих військових. У серпні він загинув на фронті.

Про візит Джолі в Україну писали в соцмережах наприкінці серпня. 30 серпня її помітили в Тернополі — ресторан «Старий Млин» опублікував відео з камер спостереження, на якому зафіксовано жінку, схожу на Джолі.

Того ж дня місцеві новинні ресурси Кременчука опублікували фотографію жінки в пальті та чорних окулярах, заявивши, що бачили знаменитість в одному з торговельних центрів міста. Першого вересня мешканка Полтави показала відео, на якому Джолі сидить у місцевому закладі.