У Німеччині за кілометр від авіабази «Вунсторф» знайшли невідомий дрон. Правоохоронці проводять розслідування

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У Німеччині правоохоронці шукають уламки дрона, який раніше виявили за кілометр від авіабази «Вунсторф».

Про це пишуть Bild і NDR.

Уламки дрона виявили на схід від озера Штайнхуде, що поблизу Ганноверу. Зараз слідчі шукають інші уламки БпЛА. Тільки після цього вони зможуть зʼясувати, кому він належав.

Авіабаза «Вунсторф» — це стратегічний військовий аеродром Повітряних сил Німеччини та головний транспортний хаб Бундесверу.

Цей інцидент стався після того, як вночі 4 серпня в аеропорту Лейпцига біля українського літака Ан-124 «Руслан» виявили дрон з вибухівкою і детонатором. Згодом з’ясувалося, що дрон врізався в літак, але не здетонував — вибухівка відвалилася від удару, а безпілотник випадково виявили лише через чотири години.

Після цього, 1 вересня, Німеччина офіційно звинуватила РФ в інциденті. Через це Берлін розірвав договір з «Російським домом», посилив контроль за росіянами, які в’їжджають у країну, і закрив генеральне консульство Росії в Бонні.