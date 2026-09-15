У Львові українські та польські фахівці ексгумували останки ще 89 військових

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Український інститут національної пам'яті

У Львові на території Голосківського кладовища ексгумували ще 89 тіл військових, з яких сім належать Вермахту.

Про це повідомив Український інститут національної памʼяті.

Інші тіла належать військовим Війська Польського. Роботи з ексгумації проводять Український інститут національної памʼяті, фахівці «Української памʼяті», а також співробітники Інституту національної пам’яті Польщі та Вроцлавського медичного університету.

Вони триватимуть з 25 серпня до 2 жовтня 2026 року.

Чому останки польських військових шукають саме тут?

У вересні 1939 року в передмістях Львова точилися жорстокі бої між підрозділами Вермахту та Війська Польського. Одним з місць бойових дій була територія села Голоско Велике, розташованого біля Львова. Загиблих у бою вояків Війська Польського поховали у братській могилі на території сільського кладовища. У 1958 році село Голоско Велике ввійшло до складу міста Львів.

Відносини Польщі та України в контексті ексгумацій

Після того як Україна здобула незалежність, питання Волинської трагедії неодноразово порушували політики обох країн. Україна та Польща проводили спільні заходи для вшанування жертв і намагалися знайти точки порозуміння. Однак після того як Польща у 2016 році визнала Волинську трагедію геноцидом, дискусії загострилися.

У відповідь на нищення українських пам’ятників у Польщі Україна запровадила мораторій на ексгумації польських поховань. Попри домовленості 2020 і 2022 років про співпрацю у сфері історичної пам’яті, питання залишалося неврегульованим.

У 2023 році Україна дозволила спільні дослідження поховань у Пужниках, але Польща досі не виконала прохання Києва відновити меморіальну табличку на могилі воїнів УПА на горі Монастир.

У січні 2025 року Україна вперше дозволила ексгумувати тіла польських жертв Волинської трагедії. А вже в травні на Тернопільщині закінчили ексгумацію жертв 1945 року — у Польщі це назвали проривом.