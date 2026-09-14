Польща планує прискорити рух транспорту на кордоні з Україною після атаки на потяг біля пункту пропуску

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Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що країна планує пришвидшити рух транспорту на кордоні з Україною, щоб не створювати скупчень, які можуть бути цілями для РФ.

Про це пише Polskie Radio.

За його словами, прикордонники, військові та поліція мають налагодити рух так, щоб не утворювалися затори та не було накопичення вантажівок із пальним.

Напередодні вранці голова МЗС Андрій Сибіга повідомив, що російський дрон влучив біля пункту пропуску «Ягодин» на українсько-польському кордоні. Біля ПП пошкоджені автозаправка і кілька вантажівок. Ніхто не постраждав, бо люди були в укриттях.

Пізніше стало відомо, що потяг, у якому були колишній премʼєр Великої Британії Борис Джонсон, а також радники європейських лідерів, перебував біля польського кордону на момент атаки. В іншому потязі, що був на пункті пропуску саме під час російського удару, перебував колишній глава ЦРУ Девід Петреус.

Борис Джонсон відреагував на удар і заявив, що такі «безпричинні та безглузді атаки українці терплять щодня». Також експремʼєр Великої Британії закликав дати Україні ППО і спрямувати їй на допомогу заморожені активи РФ.