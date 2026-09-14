Медіа написали, що генпрокурор втік за кордон. Кравченко каже — поїхав у відрядження
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що зараз перебуває у закордонному відрядженні, у якому хоче «проінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів». Так він відреагував на інформацію в медіа про те, що він вночі втік за кордон на службовій автівці.
«Зараз перебуваю у закордонному відрядженні, у його межах заплановано ряд зустрічей, у ході яких маю намір поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів, ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу та ризики, які така практика створює для державного суверенітету, верховенства права і демократичних інституцій України», — написав він.
Вранці Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Сергію Кривоносу. Каже, що директор НАБУ підробляв документи заради хабара та фігурує у справі про фіктивне усиновлення. Також Кравченко заявив про підозру людині, близькій до керівника САП Олександра Клименка, — за вплив на суддів ВАКС, хабар і допомогу в ухиленні від мобілізації.
Володимир Зеленський відреагував на відеозвернення Руслана Кравченка і попросив парламентарів підтримати звільнення Кравченка невідкладно. Президент заявив, що у генпрокурора є лише один шлях — звільнення з посади.
- 7 вересня генеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву про відставку після спецопераії «Карфаген» про «кришування» мережі шахрайських кол-центрів, яке організував посадовець Офісу генпрокурора. Там на записах слідчих фігурує «Шеф» — колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2024 року до червня 2025 року головою ДПС був Руслан Кравченко.