Президент Трамп скасував мито у 10% на ірландське віскі

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Президент Дональд Трамп скасував мито у 10% на ірландське віскі, яке стягується з усього експорту вина і спиртних напоїв у США з ЄС.

Про це пише Reuters.

Він зробив це після розмови з премʼєром Міхалом Мартіном і гольфістом Шейном Лоурі. Трамп заявив, що вони «докучали» йому і просили про послугу — «зняти тарифи з ірландського віскі».

12 березня 2025 року ЄС запровадив мита на метали, віскі та продукти харчування зі США. Того ж дня нові мита на американські товари ввела і Канада.

Після цього, 13 березня 2025 року, Трамп пригрозив, що запровадить 200-відсоткові мита на вина, шампанське та всю алкогольну продукцію з Європейського Союзу у відповідь на мита у 50% ЄС на американське віскі.

З 1 серпня 2025 року Вашингтон застосував 15-відсоткові мита на імпорт європейського вина і спиртних напоїв. Тоді до списку увійшли товари з Франції та Італії, попри їхні зусилля стати винятком.