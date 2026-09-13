Трамп заявив, що Зеленський має припинити удари по російських НПЗ, бо це сприяє дефіциту дизелю

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Президент США Дональд Трамп заявив, що український президент Володимир Зеленський має припинити удари по російських нафтопереробних заводах, бо ці атаки сприяють дефіциту дизельного пального у світі.

Про це він сказав під час турніру з гольфу Amgen Irish Open в ірландському Дунбегу, пише Fox News.

Трамп заявив, що Україна може завдавати ударів по «безлічі інших цілей» на території Росії. Також, за його словами, він говорив вже про це із Зеленським.

На думку президента США, дефіцит дизельного пального спричинили не бойові дії на Близькому Сході, а війна між Україною та Росією.