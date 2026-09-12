Зеленський: Україні потрібно 100—120 ракет для Patriot щомісяця взимку

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NATO / Website

Росія виробляє 140 балістичних ракет на місяць, тому Україні потрібно 100—120 ракет для Patriot щомісяця взимку.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Водночас за стандартами НАТО необхідно 280 перехоплювачів, аби збити 140 балістичних ракет. Але таку кількість ракет для Patriot важко отримати, заявив Зеленський.

Однак Київ розглядає можливість, що США нададуть ракети зі своїх запасів. Також Україна веде переговори щодо ракет з країнами Близького Сходу. Крім того, Київ очікує можливий пакет допомоги від європейських партнерів.

На початку вересня Україна звернулася до ЄС із проханням дозволити за кошти кредиту закуповувати американські ракети-перехоплювачі для Patriot, оскільки правила механізму передбачають пріоритет для європейської та української оборонної продукції. Для закупівлі американських компонентів був потрібен окремий виняток.

Уже 8 вересня країни-члени Європейського Союзу погодили виняток для України, який дозволить закуповувати ракети-перехоплювачі для систем Patriot коштом європейського кредиту.

А 11 вересня ЄС схвалив €6,1 мільярда для України на протиповітряну оборону, безпілотники й ракети в межах Ukraine Support Loan. Також Україна може купувати американські ракети PAC-3 для систем Patriot.