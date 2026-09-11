Називав вторгнення РФ «вимушеним заходом» і виправдовував обстріли України. Духовному наставнику Путіна заочно оголосили підозру

Новини

Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру митрополиту РПЦ Георгію Шевкунову (Тихону), якого називають головним духовним наставником Путіна та одним з провідних ідеологів кремлівського режиму.

Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генпрокурора.

Як з’ясувало розслідування, Тихон одним з перших підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну. У 2023 році його призначили керуючим так званої Кримської митрополії РПЦ, до складу якої включили Джанкойську, Сімферопольську та Феодосійську єпархії. На цій посаді він просував російську пропаганду.

Російське вторгнення Шевкунов називав «страшним і вимушеним заходом», нібито необхідним для захисту Росії, а Україну — «снарядом проти РФ», створеним зовнішніми силами.

Російсько-українську війну митрополит представляв як «громадянську», стверджував, що Росію нібито підштовхнули до неї зовнішні вороги, а її метою називав «перемогу» над нацизмом, фашизмом і «людиноненависницьким устроєм» в Україні.

Крім цього, Тихон регулярно бере участь у публічних виступах, де виправдовує обстріли українських міст та агітує за подальшу окупацію всієї території України.

Митрополиту Тихону заочно інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовування збройної агресії РФ проти України і глорифікацію її учасників.