Росіяни застрелили двох українських полонених нацгвардійців біля Добропілля
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Офіс генерального прокурора
Російські військові розстріляли двох українських полонених з Нацгвардії біля Добропілля на Донеччині.
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
Це сталось 2 вересня — тоді росіяни взяли в полон двох бійців Нацгвардії, які виконували бойове завдання. Після цього українських військових розстріляли з автоматичної зброї.
Зараз правоохоронці шукають військових РФ, які причетні до злочину. Правоохоронці відкрили справу за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей.
- Росіяни вже не вперше вбивають українських військовополонених, що є порушенням Женевських конвенцій і міжнародним злочином. У квітні вони розстріляли чотирьох українських військовополонених на Харківщині. Це сталося біля селища Ветеринарне.
- Після цього, у серпні, росіяни розстріляли українського військовополоненого поблизу селища Мирне Волноваського району Донецької області.