Росіяни застрелили двох українських полонених нацгвардійців біля Добропілля

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Офіс генерального прокурора

Російські військові розстріляли двох українських полонених з Нацгвардії біля Добропілля на Донеччині.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Це сталось 2 вересня — тоді росіяни взяли в полон двох бійців Нацгвардії, які виконували бойове завдання. Після цього українських військових розстріляли з автоматичної зброї.

Зараз правоохоронці шукають військових РФ, які причетні до злочину. Правоохоронці відкрили справу за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей.