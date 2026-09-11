Росія знову атакувала Україну дронами. Є загиблі в Києві та постраждалі в Запоріжжі й Херсоні

Новини

Росія знову атакувала Україну дронами. Відомо про двох загиблих у Києві та постраждалих у Запоріжжі й Херсоні.

«Бабель» зібрав інформацію про обстріли.

Унаслідок ранкової атаки російських безпілотників по Києву загинули двоє людей. Ще восьмеро постраждали, серед них — рятувальник, повідомили ДСНС іа мер Віталій Кличко. Російські дрони атакували автозаправні станції у Дніпровському й Оболонському районах Києва. Пожежі вже ліквідували.

У Херсоні через удар російського FPV-дрона постраждала жінка. Безпілотник влучив у багатоповерхівку, після чого в одній з квартир виникла пожежа. Рятувальники загасили її, а поранену доправили до лікарні. В іншому районі Херсону вночі через влучання FPV-дрона загорівся легковий автомобіль, повідомили в ДСНС.

У Запоріжжі внаслідок масованої атаки дронами постраждали 32-річна жінка та її 10-річний син. Їм надають медичну допомогу. У місті пошкоджений дах дев’ятиповерхового житлового будинку. Там виникла пожежа, її вже ліквідували, заявили в ОВА.