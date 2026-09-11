На Теремках у Києві змінили проєкт тепломережі — обіцяють вирубати не більше ніж 10 дерев

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У Києві оптимізували проєкт будівництва тепломережі на Теремках. Новий варіант прокладання мережі дозволить зберегти близько 160 дерев. Зрубати планують приблизно 10 дерев, ще частину лише кронують.

Про це повідомляє КМДА.

Протягом останнього місяця різні варіанти прокладання тепломережі опрацьовували представники міста, науковці, галузеві експерти та громадськість.

У результаті розробили оптимізовану схему. За даними місцевої влади, запропоновані зміни відповідають чинним правовим, будівельним, технічним і технологічним нормам. Також вони враховують вимоги до будівництва джерел резервного живлення та стислі строки підготовки до опалювального сезону.

Експерти зазначають, що повноцінної альтернативи нинішньому проєкту, яку реально було б виконати до початку опалювального сезону, немає.

Що передувало

8 серпня жителі мікрорайону Теремки в Києві вийшли на протести через масову вирубку дерев у лісосмузі — це робили, щоб прокласти резервну тепломережу для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2.

Для будівництва магістралі місцева влада обрала маршрут через лісосмугу, а для цього планували вирубати сотні дерев, частині з яких вже понад сто років. Місцеві жителі наполягали, що маршрут можна змінити та зменшити кількість дерев, які доведеться зрубати. За словами активістів, під час робіт уже знищили понад половину лісосмуги.

Після протестів роботи призупинили, активісти та міська влада домовились шукати альтернативний маршрут для тепломережі.