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Німеччина готова допомогти Україні ідентифікувати чоловіків призовного віку, які перебувають у ФРН. Керівник МЗС Йоганн Вадефуль вважає, що вони повинні повернутися в Україну.

Про це пише Reuters.

За словами міністра, ці чоловіки мають повернутися в Україну. Берлін готовий допомогти, адже має дані про них, зокрема інформацію про отримання соцвиплат, реєстрацію і посвідки на проживання.

Вадефуль також заявив, що Україна має купувати більше зброї у німецьких виробників. Він пояснив це тим, що Німеччина є одним з найбільших донорів України та розраховує на певні замовлення для власної оборонної промисловості.

«Наразі ми не повністю задоволені обсягом замовлень, які отримуємо в Німеччині», — сказав міністр.

У липні Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року та одночасно обмежила його для громадян призовного віку, які не виконують свої військові обов’язки в Україні. Тобто цей статус не зможуть отримати військовозобовʼязані, які нелегально перетнули кордон.

Проти цього рішення проголосувала Угорщина. Премʼєр країни Петер Мадяр заявив, що Будапешт збереже за собою право надавати статус захисту чоловікам, які виїжджають з України через війну.