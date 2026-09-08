Хмара: Україна укладає контракти на закупівлю близько тисячі ракет для систем Patriot

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Міністерство оборони України

Україна коштом кредиту ЄС укладе контракти на постачання приблизно тисячі ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», пише Інтерфакс-Україна.

Більшість законтрактованих ракет до Patriot надійдуть лише в найближчі роки. Однак Україна просить партнерів надати ракети зі своїх запасів уже зараз.

Також, за словами Хмари, загальний дефіцит оборонного бюджету України наразі становить €23 мільярди.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час «Рамштайну» заявив, що країна передасть Україні ракети-перехоплювачі PAC-2 для систем Patriot зі складів Бундесверу і збільшить поставки ракет класу «повітря — повітря» AIM-9. Також країни-члени ЄС погодили виняток для України, який дозволить закуповувати ракети-перехоплювачі для систем Patriot коштом європейського кредиту.