Зеленський заявив, що Україна була готова прийняти американську делегацію літаком, проте США обрали потяг

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна була готова прийняти спецпосланців Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера літаком — але США обрали потяг.

Про це він повідомив під час розмови з журналістами.

За його словами, для цього могли використати як «Бориспіль», так і «Жуляни». Попри російські удари по злітно-посадкових смугах обох аеропортів, технічно вони готові приймати делегації.

Також розглядали варіант прильоту американців до Білорусі, звідки з Гомелю до Києва довелося б їхати понад три години. СБУ опрацювала цей формат і була готова зустрічати посланців Трампа. Утім, американська сторона вирішила приїхати потягом.

«Ми домовилися, що вони приїдуть знову. Я думаю, наступного разу можна спробувати літаком. Я запропонував їм: якщо вони не хочуть летіти американським літаком, можуть залишити його в Польщі чи іншій країні, а мій літак може їх доставити», — сказав Зеленський.

Американські представники прибули в Києв вранці 6 вересня потягом. Вони провели переговори з представниками української переговорної групи, до якої увійшли керівник Офісу президента Кирило Буданов, Рустем Умєров, лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія і заступник голови ОП Сергій Кислиця, а також із президентом України Володимиром Зеленським.

За день до цього, 5 вересня, Віткофф і Кушнер були в Москві. Вони зустрічалися в Кремлі з Путіним. Російські медіа писали, що зустріч тривала понад три години.