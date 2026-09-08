Зеленський заявив, що Україна була готова прийняти американську делегацію літаком, проте США обрали потяг
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Telegram / Zelenskiy / Official
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна була готова прийняти спецпосланців Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера літаком — але США обрали потяг.
Про це він повідомив під час розмови з журналістами.
За його словами, для цього могли використати як «Бориспіль», так і «Жуляни». Попри російські удари по злітно-посадкових смугах обох аеропортів, технічно вони готові приймати делегації.
Також розглядали варіант прильоту американців до Білорусі, звідки з Гомелю до Києва довелося б їхати понад три години. СБУ опрацювала цей формат і була готова зустрічати посланців Трампа. Утім, американська сторона вирішила приїхати потягом.
«Ми домовилися, що вони приїдуть знову. Я думаю, наступного разу можна спробувати літаком. Я запропонував їм: якщо вони не хочуть летіти американським літаком, можуть залишити його в Польщі чи іншій країні, а мій літак може їх доставити», — сказав Зеленський.
Американські представники прибули в Києв вранці 6 вересня потягом. Вони провели переговори з представниками української переговорної групи, до якої увійшли керівник Офісу президента Кирило Буданов, Рустем Умєров, лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія і заступник голови ОП Сергій Кислиця, а також із президентом України Володимиром Зеленським.
За день до цього, 5 вересня, Віткофф і Кушнер були в Москві. Вони зустрічалися в Кремлі з Путіним. Російські медіа писали, що зустріч тривала понад три години.
- Україна запросила Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва ще у квітні. Але з того часу вони так і не приїхали, хоча неодноразово їздили до Москви. Володимир Зеленський називав це проявом неповаги.
- Наприкінці липня журналіст «Радіо Свобода» Алекс Рауфоглу повідомляв, що представники Трампа мають приїхати в Україну на День Незалежності — 24 серпня. Однак поїздку знову перенесли через посилення російських атак на Київ.