Зеленський подарував Віткоффу та Кушнеру футболки з написом «Київський режим»

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Президент Володимир Зеленський подарував спецпосланцям США Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру футболки з написом «Київський режим»

Про це повідомила журналістка ВВС Софія Середа.

Перед цим, як каже речник президента Сергій Нікіфоров, Зеленський показав футболку американцям на одному із членів української переговорної команди — на Давиді Арахамії.

Сьогодні сторони проводять переговори. Медіа пишуть, що офіційна частина вже завершилася, а зараз триває пресконференція. За словами Зеленського, наступний раунд — розмова посланців США та українських представників з Британією, Францією та Німеччиною.

Американські представники прибули вранці потягом. Їх зустріли представники української переговорної групи: керівник Офісу президента Кирило Буданов, Рустем Умєров, лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія і заступник голови ОП Сергій Кислиця. Вони вже зустрілися з українським президентом Володимиром Зеленським.

Напередодні, 5 вересня, Віткофф і Кушнер були в Москві. Вони зустрічалися в Кремлі з Путіним. Російські медіа писали, що зустріч тривала понад три години.