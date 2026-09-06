Зеленський подарував Віткоффу та Кушнеру футболки з написом «Київський режим»
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Президент Володимир Зеленський подарував спецпосланцям США Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру футболки з написом «Київський режим»
Про це повідомила журналістка ВВС Софія Середа.
Перед цим, як каже речник президента Сергій Нікіфоров, Зеленський показав футболку американцям на одному із членів української переговорної команди — на Давиді Арахамії.
Сьогодні сторони проводять переговори. Медіа пишуть, що офіційна частина вже завершилася, а зараз триває пресконференція. За словами Зеленського, наступний раунд — розмова посланців США та українських представників з Британією, Францією та Німеччиною.
Американські представники прибули вранці потягом. Їх зустріли представники української переговорної групи: керівник Офісу президента Кирило Буданов, Рустем Умєров, лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія і заступник голови ОП Сергій Кислиця. Вони вже зустрілися з українським президентом Володимиром Зеленським.
Напередодні, 5 вересня, Віткофф і Кушнер були в Москві. Вони зустрічалися в Кремлі з Путіним. Російські медіа писали, що зустріч тривала понад три години.
- Україна запросила Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва ще у квітні. Але з того часу вони так і не приїхали, хоча неодноразово їздили до Москви. Володимир Зеленський називав це проявом неповаги.
- Наприкінці липня журналіст «Радіо Свобода» Алекс Рауфоглу повідомляв, що представники Трампа мають приїхати в Україну на День Незалежності — 24 серпня. Однак поїздку знову перенесли через посилення російських атак на Київ.