У Польщі підняли військовий вертоліт у небо через невідому ціль — то була пташина зграя

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Mike Lane/Alamy

У Польщі зафіксували невідомий об’єкт, який, ймовірно, залетів на територію країни з боку Білорусі. Для його перевірки військові підняли вертоліт, однак виявилося, що це пташина зграя.

Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі.

«Об’єкт» виявили системи радіолокаційного спостереження. Військові перевіряли, чи не йдеться про реальну загрозу. Згодом перевірка показала, що невідомим об’єктом була велика зграя птахів.

У польському командуванні також заявили, що протягом останніх годин не фіксували активності російської авіації, яка могла б завдавати ударів по території України.