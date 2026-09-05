У Словаччині викликають російського посла після вчорашньої атаки на Київ

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Міністерство закордонних справ Словаччини викликає російського посла через учорашню атаку по Києву, зокрема по будівлі СБУ.

Про це повідомило МЗС Словаччини.

Причина — будівля СБУ розташована біля консульського відділу посольства Словаччини в Києві. Зараз цей відділ працює в обмеженому режимі через безпекову ситуацію. Завдяки цьому під час атаки в будівлі не було працівників.

Учора під вечір росіяни вдарили дроном по будівлі СБУ в Києві — його направили просто в кабінет керівника спецслужби Олександра Поклада. Під час удару його на робочому місці не було.

Після атаки спалахнула пожежа, її ліквідували. Через удар по Шевченківському району постраждали близько десятка людей. Ця атака також пошкодила розташовану поряд будівлю Консисторії на території Національного заповідника «Софія Київська».

Радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов вважає, що по будівлі СБУ могли вдарити «Шахедом», яким керували онлайн через радіоретранслятор MESH.