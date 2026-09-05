Bloomberg: У РФ низькі очікування від візиту Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера

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Представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер сьогодні мають відвідати Москву. У Кремлі низькі очікування від візиту представників Трампа, бо минулі поїздки не призвели до прогресу в перемовинах.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами президента Трампа, його представники мають привезти пропозицію щодо припинення війни. Проте в Кремлі вважають, що поїздка не дасть прогресу, оскільки Володимир Путін готовий зупинити її тільки на своїх умовах.

Ці умови стають усе жорсткішими, бо Путін вважає, що має перевагу у війні.

У неділю одразу після візиту до Москви Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають відвідати Київ. Президент Володимир Зеленський заявив, що з боку України не буде ударів по Росії під час візиту представників Трампа заради їхньої безпеки. Росія теж повинна припинити удари на цей час.