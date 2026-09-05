Bloomberg: У РФ низькі очікування від візиту Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера
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- Вероніка Довганюк
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Getty Images / «Бабель»
Представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер сьогодні мають відвідати Москву. У Кремлі низькі очікування від візиту представників Трампа, бо минулі поїздки не призвели до прогресу в перемовинах.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
За словами президента Трампа, його представники мають привезти пропозицію щодо припинення війни. Проте в Кремлі вважають, що поїздка не дасть прогресу, оскільки Володимир Путін готовий зупинити її тільки на своїх умовах.
Ці умови стають усе жорсткішими, бо Путін вважає, що має перевагу у війні.
У неділю одразу після візиту до Москви Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають відвідати Київ. Президент Володимир Зеленський заявив, що з боку України не буде ударів по Росії під час візиту представників Трампа заради їхньої безпеки. Росія теж повинна припинити удари на цей час.
- Україна запросила Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва ще у квітні. Але з того часу вони так і не приїхали, хоча неодноразово їздили до Москви. Президент Володимир Зеленський називав це проявом неповаги.
- Наприкінці липня журналіст «Радіо Свобода» Алекс Рауфоглу повідомляв, що представники Трампа мають приїхати в Україну на День Незалежності — 24 серпня. Але поїздку знову перенесли через посилення російських атак на Київ.