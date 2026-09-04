Віткофф і Кушнер відвідають Київ у неділю, а також Москву. На час візиту Україна не битиме по РФ — того ж чекають від росіян

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Представники президента Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідають Київ у неділю. Також посланники президента США Дональда Трампа знову приїдуть у Москву.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський заявив, що з боку України не буде ударів по Росії під час візиту представників Трампа заради їхньої безпеки. Росія теж повинна припинити удари на цей час.

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