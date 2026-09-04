Т. в. о. голови Запорізької ОВА призначили Михайла Семікіна

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Тимчасовим виконувачем обовʼязків голови Запорізької обласної військової адміністрації призначили Михайла Семікіна.

Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського.

Семікін із травня 2024 року був заступником голови Запорізької ОВА. У 2022—2024 роках працював заступником мера Мелітополя.

Попереднього керівника Запорізької ОВА Івана Федорова Зеленський звільнив за його заявою. Напередодні Кабінет міністрів призначив Федорова головою Агентства відновлення.

Іван Федоров став головою Запорізької ОВА в лютому 2024 року, а до цього — з грудня 2020-го — був мером Мелітополя. У березні 2022-го його викрали росіяни, бо він відмовився з ними співпрацювати.

Тоді мешканці Мелітополя вийшли на протест, вимагаючи звільнити мера, і за кілька днів його обміняли на девʼятьох полонених російських солдатів.