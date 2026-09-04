Івана Федорова звільнили з посади голови Запорізької ОВА. Тепер він очолить Агентство відновлення

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Ivan Fedorov﻿ / Facebook

Івана Федорова звільнили з посади керівника Запорізької обласної військової адміністрації і призначили головою Державного агентства відновлення України.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Тепер Федоров замінить на посаді Сергія Сухомлина, який очолював Агентство з вересня 2024 року. Він подав заяву про відставку за власним бажанням 29 липня.

Напередодні Федоров заявив, що очолити Агентство відновлення йому запропонував президент Володимир Зеленський. Нову посаду він планує поєднувати з посадою заступника голови Ради оборони Запорізької області.