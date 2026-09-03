Сили оборони звільнили ще 4 км² української території
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Сили оборони звільнили ще 4 км² території між Дворічною і Западним на Харківщині.
Про це повідомили у 23 штурмовому полку.
На одній з ділянок 23 ОШП діяв спільно з військовослужбовцями 35 окремої бригади морської піхоти.
Напередодні бійці «Хартії» вже звільнили в цьому районі 9,5 км². Таким чином, загальна площа звільненої території між Дворічною і Западним становить 13,5 км².
- Наприкінці липня тодішній головнокомандувач Олександр Сирський заявляв, що з початку року Україна звільнила 743 км² території, а також перейшла з оборони в наступ. Зокрема, у травні наші військові повернули під контроль України Одрадне та прилеглу територію на Харківщині.